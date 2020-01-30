Наймолодша в світі мільярдерка Кайлі Дженнер, яка заробила свої мільйони доларів на косметиці в 21 рік, вперше розкрила подробиці перших пологів, про які ще не розповідала

22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер вперше зважилася розповісти про проблеми, з якими їй довелося зіткнутися під час народження своєї дочки Стормі. Виявилося, що моделі довелося народжувати раніше запланованого лікарями терміну.

У лікарні Кайлі викликали передчасні пологи, проткнувши навколоплідний міхур.

«Я думала, що моя крихта народиться 2 лютого, але це сталося раніше. Точніше, це була вимушена міра. Лікарі зробили так, щоб у мене відійшли води, і вже через 45 хвилин з'явилася Стормі», — розкрила наймолодша мільярдерка.

Основну причину, по якій довелося викликати пологи, вона не уточнила. Однак є припущення, що у Дженнер, як і у її сестри Кім, були проблеми з плацентою.

Адже відомо, що під час першої і другої вагітності дружини Каньє Уеста Кім Кардашьян відбулося глибоке прирощення плаценти. Їй довелося вичавлювати з себе дитину набагато довше, ніж це може винести жінка. Вона особисто говорила, що її пологи були надзвичайно болісними. Саме з-за цього лікарі заборонили Кардашьян в подальшому народжувати самій.

Нагадаємо, що минулого тижня Кайлі Дженнер випустила колекцію косметики, яка присвячена її дочки, Стормі. Свою нову колекцію іменний косметики «Стормі» вона зробила в кольорах дочки: фіолетовому, темно-рожевий і яскраво-малинову, тобто, спираючись на природні кольори грози і урагани, в честь чого назвала свою дівчинку. Мільярдерка оголосила про вихід колекції портретом з донькою, на якому Кайлі Дженнер позує топлес, а її дочка притулилася до голих грудей матері.

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