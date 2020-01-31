Не так давно співачка українського походження Наташа Корольова опублікувала фото, яке шокувало деяких її фанатів

На знімку красуня постала з пером павича в руках, яке закрило пів її особи, пише Politeka.net.

46-річна артистка була, як кажуть, при повному параді - яскравий макіяж з акцентом на очі, непомітна помада на губах, яка підкреслила пухкі губи. На обличчі співачки - жодної зморшки, що викликало підозри в застосуванні на знімку фотошопу.

Користувачі мережі не тільки стали звинувачувати зірку в застосуванні програм, але у вдаванні до "уколів краси", а також у користуванні послуг пластичних хірургів.

"Взагалі на себе не схожа після пластики! Чуже обличчя", "Наташа ваша натуральна краса краще...", "Наташа, кинь ти ці пір'я, умийся, ти натуральна краще", "Фотошоп шикарний. Наташа і так завжди розумниця", - написали користувачі мережі.

Косметолог Оксана Овсепян вирішила також прокоментувати образ знаменитості. Так, за словами експерта, Корольова виглядає доглянуто, але не зможе притягнути увагу молодих чоловіків.

Овсепян заявила, що хоч наживо вона і не бачила Наталю, але на фото та виглядає не найкращим чином, так би мовити, "на любителя", пише сайт Дні.ру. Косметолог припускає, що чоловіки віком близько 30 не дивляться на Наталю, а швидше публіка тої - тим кому 40-45.

Оксана повідомила, що поважає Корольову за її прагнення до краси. Єгор Солнцев, якому косметолог давала інтерв'ю, також зазначив - артистка виділяє хорошу енергетику.

Нагадаємо, Наташу Корольову розкритикували в мережі за спробу похвалитися піснями, які їй написав колишній чоловік.

У мережі артистка запитала у своїх шанувальників, яка їм найбільше подобається пісня з її творчості в 90-х. Однак ті поспішили нагадати їй, кому насправді має належати справжня слава.

«А от не стало поруч Ніколаєва, і пісень немає, Наташа», «Наташа, привіт! Дуже люблю всі Ваші пісні, які для Вас писав Ігор Ніколаєв, але моя найулюбленіша це "Сині лебеді"! А в новій обробці взагалі супер стала», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.