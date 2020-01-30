Російська співачка Любов Успенська розповіла, в якому стані перебуває її дочка після аварії.

Про це артистка розповіла в коментарі російським ЗМІ. Як зізналася Успенська, вона зробила все, що могла, щоб закрити свою 30-річну доньку Тетяну Плаксіну від суспільства, яке не завжди добре. Але ці спроби були безуспішними.

За словами артистки, вона не в силах зупинити ті потоки бруду, які ллються на її дочку в ЗМІ і в суспільстві. Успенська заявила, що скаже правду, щоб перекрити ці потоки брехні.

«Тетяна дійсно постраждала в аварії рік тому. І так, її душевний стан похитнувся. Психологічно вона не справляється самостійно з хворобою», - зізналася артистка.

Як відомо, дівчина потрапила в аварію восени 2018 року. За офіційними даними, вона впала з велосипеда, в результаті чого пошкодила щелепу. Після декількох хірургічних втручань у неї діагностували зараження крові. Після перенесених травм дівчина впала в депресію. Так як Плаксіна змінювала клініку за клінікою, в ЗМІ з'явилися чутки, що насправді не було жодної аварії, а дівчина просто пристрастилася до наркотиків, в результаті чого у неї почалися проблеми з психікою. Саме через ці чутки Успенська і звернулася до людей.

«Я прошу вас, якщо не допомогти, то припинити руйнувати життя та здоров'я моєї дочки», - сказала артистка.

Ло речі, Любов Успенська нещодавно заявила, що цілком може вийти заміж за Філіпа Кіркорова.

«Ми друзі, може, ще навіть і поженимся. А чого боятися? Він же любить талановитих. Так що я не проти», - заявила співачка.

Цікаво, що Успенська старше Кіркорова більш ніж на 10 років, та й взагалі перебуває у шлюбі з актором Олександром Плаксіним.

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