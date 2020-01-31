Анна Семенович у соцмережі пустилася в міркування про те, кого можна вважати розумною людиною

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram співачки Анни Семенович ( instagram.com/ann_semenovich/

Семенович поділилася фото в образі класичної блондинки. Вона одягнена в червоний брючний костюм і чорний капелюх. По боках розвиваються довгі білі кучері.

У коментарі до фото Семенович розповіла, що у неї є пісня "Горе от ума" , яку вона часто співає на концертах. У своєї аудиторії артиска поцікавилася, що для них означає - розумна людина.

"Це людина, яка добре вчилася і багато знає, чи той, який завжди відстоює свою точку зору? А може той, який гнучко пристосовується до інших людей і хитро у всьому шукає вигоду для себе? Або той , який прочитав багато книжок? Може розумом можна назвати круте почуття гумору?", - запитує Семенович.

Також вона поцікавилася, хто з відомих людей в світовому шоу-бізнесі фанам здається розумним.

В коментарях фанати почали жваво пропонувати свої варіанти.

"Конечно же Стив Джобс. Иначе бы его продукцию не покупали. Компания Apple занимает сейчас больше 40% процентов. Разве это не так ?", "

Дибров, Познер однозначно! Ну это особо не задумываясь...".

Кілька осіб зазначили, що вважають розумним Максима Галкіна.

" Для меня это эрудированный , остроумный человек ,обладающий чувством юмора и способный с юмором самокритично относиться к себе.У умного человека четкая жизненная позиция и он не балабол. В шоу бизнесе умным человеком считаю Максима Галкина". "Анечка Вы и Максим Галкин самые умные"

Також не мало фанатів похвалили саму артистку за розум.

"Вы очень даже умная, Вас интересно слушать, советы, рекомендации, такой позитив от Вас, я восхищаюсь Вами, всего Вам доброго", " Вы очень толковый, умный и грамотный человек)".