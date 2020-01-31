Анна Семенович в соцсети пустилась в рассуждения о том, кого можно считать умным человеком

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы Анны Семенович ( instagram.com/ann_semenovich/

Семенович поделилась фото в образе классической блондинки. Она одета в красный брючный костюм и черную шляпу. По бокам развиваются длинные белые кудри.

В комментарии к фото Семенович рассказала, что у нее есть песня "Горе от Ума" , которую она часто поет на концертах. У своей аудитории артиска поинтересовалась, что для них значит - умный человек.

"Это человек, который хорошо учился и много знает, или тот, который всегда отстаивает свою точку зрения ? А может тот, который гибко подстраивается под других людей и хитро во всем ищет выгоду для себя? Или тот , который прочитал много книг? Может умом можно назвать крутое чувство юмора?", - спрашивает Семенович.

Также она поинтересовалась, кто из известных людей в мировом шоу-бизнесе подписчикам кажется умным.

В комментариях фанаты принялись живо предлагать свои варианты.

"Конечно же Стив Джобс. Иначе бы его продукцию не покупали. Компания Apple занимает сейчас больше 40% процентов. Разве это не так ?", "

Дибров, Познер однозначно! Ну это особо не задумываясь...".

Несколько человек отметили, что умным считают Максима Галкина.

"Для меня это эрудированный , остроумный человек ,обладающий чувством юмора и способный с юмором самокритично относиться к себе.У умного человека четкая жизненная позиция и он не балабол. В шоу бизнесе умным человеком считаю Максима Галкина". "Анечка Вы и Максим Галкин самые умные"

Также не мало фанатов похвалили саму артистку за ум.

"Вы очень даже умная, Вас интересно слушать, советы, рекомендации, такой позитив от Вас, я восхищаюсь Вами, всего Вам доброго", " Вы очень толковый, умный и грамотный человек)".