Артистки не завжди були прикладом для наслідування з точки зору спортивної фігури

Відомі українські артистки, місцями, дивували зовнішнім виглядом – не завжди ідеал, як вважають багато українців, жіночності Тіна Кароль мала такі точені вигини, які ми бачимо зараз, як і Наталя Могилевська – раніше навряд чи могла б похвалятися стрункими підкачаними ніжками…

А струнка красуня-українка Настя Каменських і зовсім була в немаленьким животиком та й ноги артистки раніше не виглядали такими «тоненькими». Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в соцмережах і архівні кадри українських знаменитостей, які є у відкритому доступі.

Колись переможниця «Танців з зірками» Наталя Могилевська в молодості була худою, але з віком – стала "міцнішати", в якийсь час артистка носила тільки широкі балахони і її обличчя було куди кругліше того, що зараз бачить глядач на її концертах і телеглядач в різних шоу і програмах.

Фатальна темноволоса красуня Настя Каменських, яка в минулому році вийшла заміж за свого зоряного екс-напарника по дуету, і зовсім була «пампушкою». У співачки був цілий «рятувальний круг» на талії, як жартують в мережі, але завдяки посиленим тренуванням зірка прийшла до того зовнішнього вигляду, який зараз просто заворожує безліч чоловіків по всьому світу і викликає заздрість у неменшої частини представниць жіночої статі.

Солодкоголоса Тіна Кароль, яка у своєму житті пережила чимало потрясінь і особистих трагедій, все ж змогла прийти у свою ідеальну форму. Артистка, зріст якої 1 метр 68 см – якщо вірити даним в мережі – зараз виглядає мініатюрною стрункою блондинкою, але в юності Таня Ліберман (справжнє ім'я виконавиці) була «щокастенькою» і повненькою дівчиною.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль дала інтерв'ю в спецшоу "Слава+" прямо перед власним днем народження, яке буде 25 січня. На кадрах видно, як Тіна позувала з витонченим макіяжем на обличчі і в чорній міні-сукні.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал через свій виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу через її російськомовні пісні.

Нагадаємо також, про те, що співачка зізналася, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті. Тіна Кароль поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, а її син – батька. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що маленький син пам'ятає тата, хоча і був у той час ще зовсім малюком.

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