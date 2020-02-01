Дженніфер Еністон і Бред Пітт готуються до першої спільної подорожі після возз'єднання

Про це пише тематичне видання GossipCop.

За інформацією інсайдера, наближеного до зірок Голлівуду, зараз Дженніфер Еністон і Бред Пітт чекають на закінчення сезону кінопремій, у тому числі і "Оскара".

Після цього актори відправляться в першу спільну подорож після свого довгоочікуваного возз'єднання. Ймовірно, пара проведе відпустку на одному з курортів Мексики.

Джерело запевняє, що спільна подорож необхідно зіркам, оскільки Дженніфер Еністон і Бред Пітт не знають, як їм поступити далі і чи потребують вони один в одного.

За словами інсайдера, деякі шанувальники помиляються, вважаючи, що Бред і Дженніфер відновили "дружбу", оскільки можна очікувати відродження роману колишніх подружжя.

Як відомо, Дженніфер Еністон і Бред Пітт розлучилися у 2005 році, коли актор раптом по вуха закохався у свою колегу по знімальному майданчику Анджеліну Джолі. Дженніфер дуже тяжко переживала розлуку і зраду. Спілкуватися заново вони стали зовсім недавно.

Раніше ми розповідали про те, що Анджеліна Джолі розкрила причину розриву шлюбу з Бредом Піттом. Нещодавно 56-річна зірка Голлівуду отримав нагороду SAG Awards за зйомки у фільмі «Одного разу в...Голлівуді».

На сцені Бред Пітт пожартував, що йому було важко перевтілитися в персонажа.

«Давайте будемо чесні, це був складний етап мого життя. Хлопець, який піднявся так високо і зовсім не ладнав зі своєю дружиною протягом великого відрізку часу», — емоційно зізнався актор.

Як виявилося, ця заява дуже сильно зачепило Анджеліну Джолі. Актриса прийшла в лють з-за того, що він дозволив собі публічно висловитися про сімейні проблеми.

«Анджеліна вважає, що сказати про такий на премії — це все одно, що розповісти про проблеми у відносинах в кімнаті, в якій сидять незнайомці. Її дуже засмутила така неповага», - розповіла в коментарі журналістам подруга актриси.

Джолі не сумнівається, що їх шлюб розпався з вини Бреда Пітта, адже він нібито багато випивав і не міг контролювати емоції.

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина зробила все, щоб роздобути Пітта назад: спливла пікантна правда, "таємно зняла...".

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.