Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Час відпочинку, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала не тільки зміну іміджу, але й навіть перші кадри з концерту.

Цього разу зірка вирішила здивувати відеороликами, представленими в розділі Сторі, показавши себе в природному вигляді.

Зазначимо, зірка деякий час не оновлювала стрічку соціальної мережі, проте сьогодні вирішила виправитися і представила відразу кілька роликів, позуючи в машині. Під час поїздки зірка сховала під акуратним головним убором нову прическуи була без макіяжу. Також можна почути, як співачка співає улюблені композиції.

Однак, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

До цього також Слава похвалилася не менш милим кадром з дітками, але вже на самому відпочинку. Діти виглядали дуже щасливими, обнімаючись з мамою і перебуваючи у тій на руках.

«Перший раз на моря закордонні я потрапила до 20 років ))) Це були зйомки одного проекту , які проходили на Сейшелах 😍😍😍😍😍 і це були незабутні емоції ❤️ Сказати , що я офігела - нічого не сказати 😂🎄До цього літні канікули проходили на пляжах Маріуполя , а зимові на пляжах Одеси 😂

Хоча в цьому теж була своя романтика🤣 Але однолітки стверджували , що я не бачила життя 🤣 і розповідали про пляжі Єгипту і Туреччини , манго , банани, папайю, маракуйю, ананаси ( всі , крім бананів бачила тільки на картинках )😢🥺», – пише Слава, розкривши таким чином мета поїздки.

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