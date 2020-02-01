Відома українська співачка Слава Камінська показала, як проводить вихідний з дочкою

Слава в цей раз показала себе без макіяжу. Після важкого тижня вона вирішила присвятити цілий день дочки, з самого ранку публікуючи соцмережа фотографії і відео з дочкою Лаурою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Камінська показала свою дочку в пості, а так само виставила кілька кадрів в сториз, де вони вдвох валялися на ліжку і співали пісні.

«- Лаура, ким ти хочеш стати , коли виростеш? - Зіркою, як мама», – вона підписала фото дочки в мережі.

На знімку дівчинка позує в окулярах і яскравої дитячої одязі. Шанувальникам Слави припала до смаку нова фотографія, і вони залишили їй багато компліментів в коментарях.

«Лаура - фантастична дівчинка у тебе! 😍 Зі сцени в палаці йти не хотіла зовсім!», «Вона вже зірка», «Маленька стильняшка. клас,милуюся вашими дітьми», «Крута», «Тато теж зірка», «Да з таким котом)))) Кавалери всі її)))😻», «Відмінний вибір!!!», «Модняшка», «Дуже гарна, маленька зірочка, 👍😊», «Красотулька», «Як мама.... самі круті слова, які можна почути від своєї дочки ❤», «Принадність маленька», – пишуть в мережі фолловери Камінської.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська змінила імідж. Співачка стала темно-русою і зробила стрижку середньої довжини. Вона поклала голову в мийку для миття волосся, яку можна зустріти в салонах краси. Камінська крупним планом показала свій макіяж, але найбільше фанатів зацікавили волосся співачки, так як це були не її, а перука.

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