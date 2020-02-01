Известная украинская певица Слава Каминская показала, как проводит выходной с дочерью

Слава в этот раз показала себя без макияжа. После трудной недели она решила посвятить целый день дочери, с самого утра публикуя в соцсеть фотографии и видео с дочерью Лаурой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Каминская показала свою дочь в посте, а так же выставила несколько кадров в сториз, где они вдвоем валялись на кровати и пели песни.

«- Лаура, кем ты хочешь стать , когда вырастешь? - Звездой, как мама», – подписала она фото дочери в сети.

На снимке девочка позирует в очках и яркой детской одежде. Поклонникам Славы пришлась по вкусу новая фотография, и они оставили ей много комплиментов в комментариях.

«Лаура - фантастическая девочка у тебя! 😍 Со сцены во дворце уходить не хотела совершенно!», «Она уже звезда», «Маленькая стильняшка. класс,любуюсь вашими детьми», «Крутая», «Папа тоже звезда», «Да с такииим котом)))) Кавалеры все ее)))😻», «Отличный выбор!!!», «Модняшка», «Очень красивая, звёздочка маленькая, 👍😊», «Красотулька», «Как мама.... самые крутые слова, которые можно услышать от своей дочери ❤», «Прелесть маленькая», – пишут в сети фолловеры Каминской.

Напомним, что ранее Слава Каминская сменила имидж. Певица стала темно-русой и сделала стрижку средней длины. Она положила голову в мойку для мытья волос, которую можно встретить в салонах красоты. Каминская показала крупным планом свой макияж, но больше всего фанатов заинтересовали волосы певицы, так как это были не ее, а парик.

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