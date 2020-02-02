Топ-знаменитостей, які не соромляться повністю оголятся на камеру

Сьогодні, зірки шоу-бізнесу обожнюють дивувати шанувальників не тільки своїми запальними виступами і епатуючими нарядами, але і оголеними фотографіями в соцмережі. Раніше вверхом неприлия було засвітити білизна, зараз же українські теледіви майже кожен день позують в одній білизні на своїх инстаграмных фото і навіть іноді діляться фото в стилі ню. Такі фото і зібрали ми в цьому матеріалі.

Російська співачка Наталія Корольова епатувала публіку своєю стійкою на голові, більше того, на фото вона стояла догори ногами повністю гола.

Також Оля Полякова продемонструвала, як "ходить без трусів" на Мальдівах. Вона запостила свою "легендарне" відверте фото у соцмережі instagram.

Після чого пікантний знімок на відпочинку зробив і ведучий Олександр Педан, де повторив скандальну фотографію Полякової, як вона позувала спиною до камери з оголеними сідницями. Судячи з відвертою фотографії, телеведучий теж не соромиться показувати свою п'яту точку на публіку.

Каменських обожнює інтригувати провокаційними фото, особливо, на яких видно її пікантні частини тіла. Влітку зірка показала оголене фото в ліжку, яке зробив її чоловік Потап. У такій позі Настя частково засвітила сідниці.

Виконавиця Даша Астаф'єва не тільки радує фанатів своєю творчістю, але й регулярними сексуальними фотографіями. Відверті кадри для співачки це не рідкість, оскільки вона кілька років поспіль знімалася для журналу Playboy. Тому оголені сідниці артистки, а також груди, часто можна побачити в соцмережі.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва кружляє голову шанувальників своїми відвертими знімками і фотосесіями, які захоплюють шанувальників. Вони невпинно залишають компліменти під її знімками, вихваляючи її красу і захоплюючись фігурою Астаф'євої.

Нещодавно красуня показала новий образ у эфектном червоно-чорному вбранні, який приміряла в поїздці по Ісландії. Але в той же самий час, зірка не соромиться показувати знімки на яких постає без макіяжу, в повсякденному одязі.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро

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