Голлівудський актор Бред Пітт вперше висловився після розмов у ЗМІ з приводу їх чуттєвої зустрічі з Еністон

На днях, в США, штат Техас, відбувся 35-й кінофестиваль Santa Barbara International Film Festival, серед гостей якого був помічений і 56-річний актор. На цей раз він не загравав з Дженніфер Еністон, тому у нього був час поспілкуватися з журналістами. Тоді 56-річна зірка Голлівуду і дав коментар щодо свого «возз'єднання» з 50-річної екс-дружиною, пише NewFormat.

Актор досить ухильно відповів на провокаційне питання.

«Я не знаю, що саме пише преса. На щастя, я наївний і планую далі залишатися в невіданні щодо цього», — зізнався він.

Також, під час кінофестивалю Пітт, який отримав почесний приз за особистий внесок у кінематограф, у властивій йому іронічній манері прокоментував нагороду.

«Це означає дві речі: перше — який же я старий, другий — мені, звичайно ж, дуже приємно», — пожартував Бред.

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон і Бред Пітт готуються до першого спільного подорожі після возз'єднання. За інформацією інсайдера, наближеного до зірок Голлівуду, зараз Дженніфер Еністон і Бред Пітт чекають закінчення сезону кінопремій, у тому числі і "Оскара".

Після цього актори відправляться в перше спільне подорож після свого довгоочікуваного возз'єднання. Ймовірно, пара проведе відпустку на одному з курортів Мексики.

Джерело запевняє, що спільна подорож необхідно зіркам, оскільки Дженніфер Еністон і Бред Пітт не знають, як їм поступити далі і потребують вони один в одного.

За словами інсайдера, деякі шанувальники помиляються, вважаючи, що Бред і Дженніфер відновили "дружбу", оскільки можна очікувати відродження роману колишніх подружжя.

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина зробила все, щоб роздобути Пітта назад: спливла пікантна правда, "таємно зняла...".

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.