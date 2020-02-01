Голлівудський актор Бред Пітт вперше висловився після розмов у ЗМІ з приводу їх чуттєвої зустрічі з Еністон
На днях, в США, штат Техас, відбувся 35-й кінофестиваль Santa Barbara International Film Festival, серед гостей якого був помічений і 56-річний актор. На цей раз він не загравав з Дженніфер Еністон, тому у нього був час поспілкуватися з журналістами. Тоді 56-річна зірка Голлівуду і дав коментар щодо свого «возз'єднання» з 50-річної екс-дружиною, пише NewFormat.
Актор досить ухильно відповів на провокаційне питання.
«Я не знаю, що саме пише преса. На щастя, я наївний і планую далі залишатися в невіданні щодо цього», — зізнався він.
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Також, під час кінофестивалю Пітт, який отримав почесний приз за особистий внесок у кінематограф, у властивій йому іронічній манері прокоментував нагороду.
«Це означає дві речі: перше — який же я старий, другий — мені, звичайно ж, дуже приємно», — пожартував Бред.
Нагадаємо, що Дженніфер Еністон і Бред Пітт готуються до першого спільного подорожі після возз'єднання. За інформацією інсайдера, наближеного до зірок Голлівуду, зараз Дженніфер Еністон і Бред Пітт чекають закінчення сезону кінопремій, у тому числі і "Оскара".
Після цього актори відправляться в перше спільне подорож після свого довгоочікуваного возз'єднання. Ймовірно, пара проведе відпустку на одному з курортів Мексики.
Джерело запевняє, що спільна подорож необхідно зіркам, оскільки Дженніфер Еністон і Бред Пітт не знають, як їм поступити далі і потребують вони один в одного.
За словами інсайдера, деякі шанувальники помиляються, вважаючи, що Бред і Дженніфер відновили "дружбу", оскільки можна очікувати відродження роману колишніх подружжя.
Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.
Як повідомляла Politeka, колишня дружина зробила все, щоб роздобути Пітта назад: спливла пікантна правда, "таємно зняла...".
А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.