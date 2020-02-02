Травми дають про себе знати

Продюсер популярної виконавиці МакSим визнала, що подальшу концертну діяльність доведеться скасувати

Співачка МакЅім (у житті Марина Абросимова) йде зі сцени через тривалі проблеми з здоровьм. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram її продюсера Маргарити Соколової.

"У зв'язку із загостренням проблем зі здоров'ям, пов'язаних з травмами, отриманими в аварії в 2019 році, і за настійними рекомендаціями лікарів, ми прийняли рішення про вихід МакЅим у безстрокову відпустку на невизначений термін, починаючи із сьогоднішнього дня", - написала Соколова у себе в соцмережі.

Продюсер вибачилася перед фанатами за скасування концертів і пообіцяла индивидуално вирішити питання з кожним організатором.

"В якості невеликого розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакЅим «Відданим» обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом", - додала Соколова.

Фанати співачки в коментарях до посту побажали МакSим швидше вибратися зі складної ситуації і повернутися на сцену.

"Скорейшего выздоровления, дорогая Мариночка! Вы нужны миллионам! Возвращайтесь скорее", "Мариночке,привет большой и пускай по скорее выздоравливает! Крепкого здоровье Дорогуле,все будет хорошо! Ангела Хранителя Марине,пускай оберегает сильно,и ограждает от проблем тем более со здоровьем!", "Моя золотая держись, и выздоравливай скорее всего", " Скорейшего выздоровления Маksим очень переживаю за неё"



Також низка користувачів в коментарях закликали сподіватися на вищі сили, скидали відповідні молитви і побажання.

"Четайте молитвы Марина поскорее поправилась. наше Солнышко"



Зазначимо, що співачка потрапила в аварію навесні 2019 року по дорозі в аеропорт. Вона отримала численні забої та травми.

Нагадаємо, що раніше співачка потрапила в базу даних сайту "Миротворець" з-за концертів на окупованих територіях Донбасу.

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