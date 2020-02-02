Продюсер популярной исполнительницы МакSим признала, что дальнейшую концертную деятельность придется отменить

Певица МакSim (в жизни Марина Абросимова) уходит со сцены из-за продолжающихся проблем со здоровьм. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram ее продюсера Маргариты Соколовой.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня", - написала Соколова у себя в соцсети.

Продюсер извинилась перед фанатами за отмену концертов и пообещала индивидуално решить вопросы с каждым организатором.

"В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время", - добавила Соколова.

Фанаты певицы в комментариях к посту пожелали МакSim быстрее выбраться из сложной ситуации и вернуться на сцену.

"Скорейшего выздоровления, дорогая Мариночка! Вы нужны миллионам! Возвращайтесь скорее", "Мариночке,привет большой и пускай по скорее выздоравливает! Крепкого здоровье Дорогуле,все будет хорошо! Ангела Хранителя Марине,пускай оберегает сильно,и ограждает от проблем тем более со здоровьем!", "Моя золотая держись, и выздоравливай скорее всего", " Скорейшего выздоровления Маksим. очень переживаю за неё"

Также ряд пользователей в комментариях призвали уповать на высшие силы, скидывали соответствующие молитвы и пожелания.

"Четайте молитвы Марина поскорее поправилась. наше Солнышко"

Отметим, что певица попала в аварию весной 2019 года по дороге в аэропорт. Она получила множественные ушибы и травмы.

Напомним, что ранее певица попала в базу данных сайта "Миротворец" из-за концертов на оккупированных территориях Донбасса.

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