Еталон жіночності Тіна Кароль вирішила похвалитись своїми вміннями, показала, в якій чудовій фізичній формі знаходиться і повихвалятися стрункими підкачаними ніжками…

Струнка красуня-співачка Тіна Кароль здивувала "трюком" на сцені. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію артистки в сторіз Instagram.

Тіна Кароль вирішила побавитися на своєму виступі і "закрутила" голову шанувальникам, щоправда, не тільки їм, але й собі, мабуть, теж. На новому опублікованому кадрі, білява зірка сцени стояла на руках - вверх ногами - а за її спиною виднілася пара піодкачаних красенів.

Варто відзначити, що фани в даному випадку були позбавлені можливості коментувати знімок, але раніше вони неодноразово під публікаціями артистки в коментарях відзначали, що вона не перестає їх дивувати.

Крім того, зазначимо, що Кароль на сцені була не просто в сценічному костюмі, але в обтягуючому білизняному, ймовірно, темному боді. Волосся акртистки ефектно спадало вниз, а пікантне освітлення - напівтемрява - додало кадру ще більшої загадковості.

Нагадаємо також, Тіна Кароль, яка у своєму житті пережила чимало потрясінь і особистих трагедій, не завжди була стрункою, але, все ж змогла прийти у свою ідеальну форму. Артистка, зріст якої 1 метр 68 см – якщо вірити даним в мережі – зараз виглядає мініатюрною стрункою блондинкою, але в юності Таня Ліберман (справжнє ім'я виконавиці) була «щокастенькою» і повненькою дівчиною.

Нагадаємо і про те, що раніше Тіна Кароль дала інтерв'ю в спецшоу "Слава+" прямо перед власним днем народження, яке буде 25 січня. На кадрах видно, як Тіна позувала з витонченим макіяжем на обличчі і в чорній міні-сукні.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал через свій виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу через її російськомовні пісні.

Нагадаємо також, про те, що співачка зізналася, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті. Тіна Кароль поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, а її син – батька. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що маленький син пам'ятає тата, хоча і був у той час ще зовсім малюком.

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