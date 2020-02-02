Эталон женственности Тина Кароль решила прихвастнуть своими умениями, показала, в какой прекрасной физической форме находится и прихвастнуть стройными подкачанными ножками…

Стройная красавица-артистка Тина Кароль удивила "трюком" на сцене. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию артистки в сториз Instagram.

Тина Кароль решила порезвиться на своем выступлении и "вскружила" голову поклонникам, правда, не только им, но и себе, вероятно, тоже. На новом опубликованном кадре, белокурая звезда сцены стояла на руках - вверх ногами - а за ее спиной виднелась пара подкачаных красавцев.

Стоит отметить, что фаны в данном случае были лишены возможности комментировать снимок, но ранее они неоднократно под публикациями артистки в комментариях отмечали, что она не перестает их удивлять.

Кроме того, отметим, что Кароль на сцене была не просто в сценическом костюме, но в обтягивающем бельевом, вероятно, темном боди. Волосы акртистки эффектно ниспадали вниз, а пикантное освещение - полутьма - придало кадру еще большей загадочности.

Напомним также, сладкоголосая Тина Кароль, которая в своей жизни пережила немало потрясений и личных трагедий, не всегда была стройной, но, все же смогла прийти в свою идеальную форму. Артистка, рост которой 1 метр 68 см – если верить данным в сети – сейчас выглядит миниатюрной стройной блондинкой, но в юности Таня Либерман (настоящее имя исполнительницы) была «щекастенькой» и полноватой девушкой.

Напомним и о том, что ранее Тина Кароль дала интервью в спецшоу "Слава+" прямо перед собственным днем рождения, которое будет 25 января. На кадрах видно, как Тина позировала с изящным макияжем на лице и в черном мини-платье.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

Напомним также, про то, что певица призналась, как они вместе с 11-летним сыном Вениамином пережили самые страшные моменты в жизни. Тина Кароль поделилась своими переживаниями в интервью "СЛАВА +". В 2013 году Тина потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, а ее сын – отца. На 33-м году жизни Огир умер из-за рака желудка. Тина призналась, что маленький сын помнит папу, хотя и был в то время еще совсем малышом.

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