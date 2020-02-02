Російська співачка українського походження Наташа Корольова заінтригувала прихильників новим пікантним фото

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

На знімку Корольова позує лежачи в ліжку, підперши обличчя долонею. На ній надітий легкий халатик, який абсолютно не приховує пишні груди. Ранковий образ вона доповнила великими сережками.

Вся поза співачки виказує пристрасть, при цьому сама Королева не дивиться в кадр.

«Думи мої думи ,горе мені з вами!», - звернулася артистка рідною мовою до своїх передплатників.

Користувачі мережі не залишилися осторонь і закидали свою улюбленицю коментарями. Крім захоплений відгуків вони порадили їй не брати погане в голову, проте знайшлися й такі, хто не дізнався співачку на фото.

«Чарівна запальничка», «Шикарна 😘💗💝💋💖❤️Розумниця 💗красуня 💗не перестаю вами захоплюватися талановита❤️ красива❤️ весела❤️ добра ❤️Наталочко ви зе бест 😘💗💝💋💖😉❤️любимо вас😘💗💋💖❤️», «Наташа ти така красива, талановита і дуже мудра! Бажаю тобі від душі всього найкращого! Нехай все збудеться!😘😘😘😘😘», «ХТО ЦЕ НА ФОТО ? 🔥🙌😍», «Що за настрій писимистическое , ви Наташа людина свято все добре і дякую вам за творчість 👏👏», «Не ламай голову, Наталочко, не сумуй, все буде добре», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Королева опублікувала фото, яке чимало здивувало її шанувальників. На знімку красуня постала з пером павича в руках, яке закрило стать її особи. Яскравий макіяж з акцентом на очі, непомітна помада на губах, яка підкреслила пухкі губи, доповнили образ. На обличчі співачки - жодної зморшки, що викликало пересуди.

Користувачі мережі запідозрили використання фотошопу, а також припустили зловживання «уколами краси» і послугами пластичних хірургів.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Тарзан змінився до невпізнання, Наташа Корольова не стрималася: «отвратной видовище».

Як повідомляла Politeka, роздягнений чоловік Наташі Корольової вразив пікантним фото: "кожної би такого діда".