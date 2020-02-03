Артист розповів, що було на початку їх відносин

Український співак Володимир Дантес розповів, як тішить свою дружину Надію Дорофєєву

Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. За словами Дантеса, на початку відносин вони з Надією залишали один одному малюнки з листами на невеликі свята, а також купували щось екзотичне.

«Готували святкову вечерю з чимось недозволено екзотичним...наприклад, манго. Я пам'ятаю ті дні, коли повечеряти в ресторані - було неймовірно дорого. І один раз на місяць (це зазвичай було 5е число) ми собі це дозволяли. Так було класно бачити один одного щасливими, так як це було щось неймовірне.. недосяжне..», - згадує Дантес.

За його словами, їм вдалося зберегти ці почуття і продовжувати радіти подарункам один одного, хоч вони і стали більш дорогими. Співак розповів, що Надя часто дарує йому подарунки, на які йому завжди шкода грошей. А він робить Наді подарунки, з якими вона потім довгий час не може розлучитися.

«Я радий, що у нас вийшло і виходить радіти на кожному етапі нашого життя. Радіти абсолютно різним речам. І це змушує нас працювати все наполегливіше», - підбив підсумок артист.

В коментарях фолловери пари відзначили, що спільні фото пари просто чудові і на них завжди приємно дивитися.

«Господи, ви такі милі, які гарні», «У вас найкращий профіль з усіх зірок. Такий щирий», «Обожнюю читати твої пости», «Ви стали дуже схожими один на одного», «Захоплююся вами», «Обожнюю вас! Ви сама мила пара на землі!!!», «Класний пост. Побільше б таких. Ну порівняння що було і що стало», - пишуть шанувальники пари.

Додамо, що Надія Дорофєєва та Володимир Дантес одружилися у 2015 році. Вони почали зустрічатися, коли Дантес був на піку популярності. Пізніше він випав з шоу-бізу на деякий час, а його дружина стала супер-зіркою. Відзначимо, що в 2019 році Дантес вирішив повернутися на сцену.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва посвітила пружними принадами в сміливому декольте: «Дантес не проти».

Politeka повідомляла, що Дорофєєва похвалилася зачіскою в ніжному образі: "Мда, з довгими було краще".

Також Politeka писала, що Дорофєєва задерла сукню, блиснувши красою перед Позитивом: "Схопився за ноги і...".