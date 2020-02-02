Російська актриса Христина Асмус, яка є дружиною відомого коміка Гаріка Харламова, показала фото з відпочинку

На знімку Христина красувалася в міні-мобілі на Мальдівах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На новому опублікованому кадрі актриса, окрім іншого - засвітила свої стрункі ніжки і фігуру в облягаючому одязі - наявно продемонструвала, наскільки вона схудла. Шанувальники буквально штурмують Христину в коментарях під фото, мовляв, "тебе взагалі годують?".

Сама ж артистка свій пост ознаменувала підписом про щасливі випадковості, точніше, приємні несподіванки:

«Стою я, значить, в черзі на паспортний контроль і бачу... Людей, яких мені краще всього було б зустріти у Шереметьєво - Олега Євгеновича Меншикова і його дружину Настю…».

Також шанувальники активно нахвалювали привабливу артистку за її оптимізм, "розкішну посмішку" і помірність в обраному для відпочинку вбранні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.

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