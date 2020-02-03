Артистка вбралася у досить відверте наряд, але це ще не все...

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль показала все те, чим її щедро нагородила природа

Співачка Тіна Кароль блищала на прем'єрному в цьому році теле-шоу "Голос країни. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію артистки в Instagram.

Тіна Кароль позувала у суддівському кріслі проекту і вигляд у неї був, варто відзначити, просто приголомшливий. Шанувальники вже встигли назвати свою улюбленицю в коментарях "богинею", "красунею", "розкішною жінкою" і "чарівною" дамою.

Так на новому, опублікованому знаменитістю кадрі, вона красується в облягаючому білизняному варіанті сукні, текстура тканини якої всіляко виблискувала - ймовірно, це була шкіра лак, або щедро всипане міні-паєтками полотно. Але не на це звернули увагу фолловери артистки - їм сподобалося значне декольте співачки, яке вигідно підкреслило всі переваги жіночної фігури Кароль.

На знімку поп-діва українського шоу-бізу грайливо посміхається, на її обличчі улюблений нею ж варіант мейку - червона помада на вустах, "блідий" тон, виведені стрілки на повіках, волосся артистка вирішила укласти класичною хвилею.

Нагадаємо також, Тіна Кароль, яка у своєму житті пережила чимало потрясінь і особистих трагедій, не завжди була стрункою, але, все ж змогла прийти у свою ідеальну форму. Артистка, зріст якої 1 метр 68 см – якщо вірити даним в мережі – зараз виглядає мініатюрною стрункою блондинкою, але в юності Таня Ліберман (справжнє ім'я виконавиці) була «щокастенькою» і повненькою дівчиною.

Нагадаємо і про те, що раніше Тіна Кароль дала інтерв'ю в спецшоу "Слава+" прямо перед власним днем народження, яке буде 25 січня. На кадрах видно, як Тіна позувала з витонченим макіяжем на обличчі і в чорній міні-сукні.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал через свій виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу через її російськомовні пісні.

Нагадаємо також, про те, що співачка зізналася, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті. Тіна Кароль поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, а її син – батька. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що маленький син пам'ятає тата, хоча і був у той час ще зовсім малюком.

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