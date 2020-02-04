Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина постала перед шанувальниками у ніжному образі

Красуня розмістила чорно-біле фото в своєму Instagram кілька годин тому, пише Politeka.net. На знімку Ксенія позує в безрукавці з великим коміром, штанях і чоботях.

Вбрання чудово підійшоло красуні, фото вийшло дуже затишним.

Мішина стоїть біля вікна, піднявши ніжку. Вона дивиться вдалину і широко посміхається.

Довге хвилясте волосся артистки впало нижче плечей. Позаду Ксенії практично нічого неможливо розглянути, хіба що друге вікно.

"Прекрасного тижня, милі 🎈", - підписала гарне фото зірка.

За нетривалий час пост зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів.

"Я думаю Ксюша ,багатьох заспокоїла,адже вона не в чорному😍і вам успішного тижня🙂", "Дякую. А Вам хочу побажати, завжди мати гарний настрій 😊"," Дякую! Взаємно", "Сонячна🌞🌞🌞🌞", "Дякую Вам Теж🙌🙌🙌", "красива, гарного тижня ❤️", "взаємно, Ксюша💖💖", "На Одрі Хепберн схожі", "аааа, господи, ви така чарівна 😍🍒 просто мій ідеал краси 🧡🌠 і вам прекрасного тижня🌸💞", "Ксюша, а Ви в Москві буваєте?", "Вауу, Вам пасує такий стиль🌸", "Дякую!!!І вам класного і вдалого тижня,суперового настрою❤️❤️❤️Фотка як завжди клас", "Ви чарівна😇😇😇🌹🌹🌹", "Красуня ❤❤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина опублікувала фотографії з сином Платоном.

Актриса позувала в плащі і короткій сукні. Яскравий салатовй пояс на плащі підкреслив тонку талію зірки. А довжина наряду дозволила розглянути стрункі ніжки Мішиної.

Платон позував у салатовій толстовці і чорних джинсах, показуючи сердечко.

В пості Ксенія розповіла, що вчить сина інтуїції, вірі і дружбі з самим собою.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина вже вдруге прокоментувала чутки про роман з іншим учасником шоу "Танці з зірками", телеведучим Володимиром Остапчуком. Зірка стверджує, що чутки про любовні стосунки - це вигадка.

Обидва лише сміються над даною неправдивою інформацією.

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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