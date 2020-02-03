Дочка королеви шансону Любові Успенської Тетяна Плаксіна зізналася, що в один момент стала "овочем"

Про це пише Стархит.

Як відомо, вчора на росТБ вийшов анонс скандального ефіру «Зірки зійшлися», в якому брала участь спадкоємиця Успенської.

Але як виявилося, майже всі заяви Тетяна Плаксіна робила під тиском.

Любов Успенська звинуватила світських журналістів в обмані і заявила, що вони скористалися психічним станом її дочки, взявши її просто в заручники.

"Вони обіцяли мені, що зроблять круту програму, розкажуть про мою творчість, я прочитаю вірші, заспіваю пісню! Не очікувала, що там підуть нападки зі всіх сторін! У мене не було можливості ні з ким зв'язатися, не було сім-карти. Вони хотіли побільше бруду, тиснути на почуття, на хворі місця...", - обурюється Плаксіна, цитуючи свої слова в ефірі шоу "Зірки зійшлися".

У шоковому стані перебуває і сама Любов Успенська, яка відкинула всі звинувачення у знущанні над дочкою.

"Я шокована... Мене просто обливають брудом, а мою дочку виставляють посміховиськом і бомжихою! Ця дівчинка завжди була і є для мене людиною тонким і чутливим, талановитим... А на екрані я побачила... не свою дочку. Ніколи б не подумала, що вона може таке говорити", - обурюється королева шансону.

При цьому співачка не приховує, що у неї була сварка з дочкою. Плаксіна від розладів навіть пішла з дому. А вночі не повернулася, і в цей час у Любові Успенської і тьохнуло серце. Вона зрозуміла, що з дівчиною щось не так.

"Це було 27-го числа, а 28-го ввечері я дізналася, що вона в лапах цих звірів... Вони наобіцяли їй всього аж до проведення чергової операції. Ти потрапляєш до них в клітку, а потім вони рвуть тебе на частини. Я жила в цьому пеклі три дні. Вони відібрали у неї телефони, утримували її в готелях, ховали. Вона була ніби під гіпнозом, говорила жахливі речі, що я її душила, замикала на ключ, погрожувала відправити до психлікарні. Цього не було! Я ніколи в житті не зробила б такого. Вона найсвятіше, що є в моєму житті!", - додала Успенська.

Адвокат легенди шансону заявив, що у Тетяни Плаксіної медики діагностували хронічний шизофреноподібних психоз.

"По суті вона не віддає звіту своїм діям", - підкреслив експерт.

В самому шоу Тетяна Плаксіна заявила, що мати проти її волі насильно її лікувала спершу в психологічній клініці в Іспанії, а потім в наркологічній в Таїланді.

«Спочатку я лежала в психологічній клініці в Іспанії. Потім мене заманили в Таїланд в наркологічну клініку. Лікар сказав ще в Іспанії моїй мамі: «Ваша донька здорова. Ці вам потрібна допомога», — зізналася донька Успенської в ефірі.

Вона також заявила, що в клініці в Таїланді в неї відібрали телефони і не могли нікому подзвонити.

«Я була абсолютно чиста. А ще до цього помістили в Сербії в психлікарню. Закололи заспокійливими ліками. У мене місячні зупинилися. Я була як овоч. Не могла з ліжка встати», — йшлося в анонсі програми, який був показаний на ростб.

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