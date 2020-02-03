Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.
Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.
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По завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися і хвалитися кадрами, зробленими ще кілька тижнів тому. Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "старі-нові" кадри в бежевому і червоному комбінезоні.
«З початком нового тижня💋 Пам'ятайте, тільки ви самі вирішуєте, яким буде ваше життя і шлях до досягнень! ✨», – написала в Instagram Настя під постом, опублікованим кілька годин тому.
Звернемо увагу, що повідомлення Каменських супроводжувала жарким видом в елегантному комбінезоні бежевого відтінку з вирізом, який ефектно підкреслює її форми. При цьому доповнила образ Настя білою накидкою, чимось нагадує плащ. На це звернули увагу і її прихильники.
останнім часом зірка постійно викладає ролики з програми "Тік-Ток", експортуючи їх в Instagram і підігріваючи інтерес до своїх нових пісень.
Для цього зірка не тільки залишає різні посилання в постах в якості реклами, але ще й сама змінює імідж один за іншим, щоб на представлену міні-рекламу було цікаво дивитися.
наприклад, цього разу артистка позувала в одній білизні і поетапно показувала, як одягається для прогулянки в вільний від роботи день.
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