Українська співачка Йолка, яка зараз живе і працює в Росії, опублікувала знімок, поставши в усьому чорному

Дане фото зірка оприлюднила у своєму Instagram, пише Politeka.net. Артистка позує в чорному міні-платті з довгими рукавами. Наряд припав по фігурі зірки обтянув її ідеальні форми.

Так, на знаменитості були чорні, шкіряні ботфорти. Стрункі ніжки співачки не можна було не помітити. Вона виглядала відмінно: "Ух, яка пані".

На інших фото зірка позувала в компанії двох хлопців, які її навіть обійняли.

Обидва чоловіки були одягнені по простому: у футболку, светр і джинси.

Загалом всі троє виглядали щасливими.

"Слухали ефір @loveradioofficial ? Щось нове дізналися?😂🙈", - підписала фото зірка.

За дві години пост Йолки зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Не сумуй... Прошу... Посміхнись❤️", "Woooow😍 гармата 😍", " Чобітки,сукня😎😉👍", "Музика наше все🌀", "Дуже стильно!", "гарна", "Життя блискавка і щоб спалахнути вона спочатку набирає енергію , мені бачиться, що пора до відпочинку!", "Йолка така тендітна на тлі цих огого", "Дуже красиво 🔝🔥😍", "Ліза🔥яка ти красива 💞", "Ні, не слухали. Але обов'язково послухаємо пізніше☺️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Йолка показала себе крупним планом, зачепивши голі плечі і частково груди.

Красуня дивиться прямо в об'єктив, зухвало і ніжно водночас, злегка відкривши рот. Вона розпустила густе чорне волосся і вложила їх на одне плече. На іншому плечі красується тату.

Така відкритість і сміливість показати себе без одягу і з мінімумом макіяжу сподобалася користувачам мережі.

Фанати засипали артистку компліментами, і бажаючи їй у відповідь приємних снів.

Нагадаємо також, що якийсь час назад Йолка перебувала в депресії, у зв'язку з розлученням з чоловіком Сергієм Астаховим, однак судячи з фото, якими вона ділиться у своєму Instagram, співачка сильно змінилася.

Йолка змогла залишити переживання від розставання з коханим в минулому і взяти себе в руки.

Зірці навіть вже вдалося позбавити від 15 зайвих кг - тепер вона виглядає років на 10 молодше.

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