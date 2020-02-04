Украинская певица Елка, которая сейчас живет и работает в России, опубликовала снимок, представ во всем черном

Данное фото звезда обнародовала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Артистка позирует в черном мини-платье с длинными рукавами. Наряд пришелся по фигуре звезды обтянув ее идеальные формы.

Так, на знаменитости были черные, кожанные ботфорты. Стройные ножки певицы нельзя было не заметить. Выглядела она отлично: "Ух, какая госпожа"

На других фото звезда позировала в компании двух парней, которые ее даже приобняли.

Оба мужчины были одеты по простому: в футболку, кофту и джинсы.

В общем все трое выглядели счастливыми.

"Слушали эфир @loveradioofficial ? Что-то новое узнали?😂🙈", - подписала фото звезда.

За два часа пост Елки собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Не грусти... Прошу... Улыбнись❤️", "Woooow😍 пушка 😍", " Сапожки,платье😎😉👍", "Музыка наше все🌀", "Очень стильно!", "прелестнаааяя", "Жизнь молния и чтобы вспыхнуть она сначала набирает энергию , мне видится, что пора к отдыху!", "Ёлочка такая хрупкая на фоне этих огого", "Очень красиво 🔝🔥😍", "Лиза🔥какая ты красивая 💞", "Нет, не слушали. Но обязательно послушаем позже☺️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елка показала себя крупным планом, задев голые плечи и частично грудь.

Красотка смотрит прямо в объектив, дерзко и нежно одновременно, слегка приоткрыв рот. Она распустила густые черные волосы и уложила их на одно плечо. На другом плече красуется тату.

Такая открытость и смелость показать себя без одежды и с минимумом макияжа понравилась пользователям сети.

Фанаты засыпали артистку комплиментами, желая и ей в ответ приятных снов.

Напомним также, что некоторое время назад Елка находилась в депрессии, в связи с расставанием с мужем Сергеем Астаховым, однако судя по фото, которыми она делится в своем Инстаграм, певица сильно изменилась.

Елка смогла оставить переживания от расставания с любимым в прошлом и взять себя в руки.

Звезде даже уже удалось избавить от 15 лишних кг - теперь она выглядит лет на 10 моложе.

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