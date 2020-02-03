Голлівудський актор Аль Пачіно впав під час підйому по червоній доріжці

Конфуз стався з актором під час щорічної церемонії вручення премії BAFTA. Аль Пачіно йшов по червоній доріжці, не помітив сходинки і спіткнувся об них. Колеги допомогли акторові піднятися і відвели його в зал. Відзначається, що зірка фільму «Ірландець» просто не помітив сходинку, тож інших причин конфузу шукати не варто.

Правда, незважаючи на переконання представників актора, шанувальники все одно стурбовані станом Аль Пачіно. Тим більше, що зірці вже 79 років. Додамо, що під час позування фотографам актор вів себе весело – посміхався і красувався під світлом софітів.

Нагадаємо, що 2 лютого в Лондоні відбулася 73-я церемонія вручення премій британської кіноакадемії. Аль Пачіно був одним з номінантів премії. Найбільше нагород на церемонії зібрала історична драма «1917» про Першу світову війну. Ця ж картина була визнана кращим фільмом року. Кращими акторами визнали Рене Зеллвегер і Хоакіна Фенікса. Отримав статуетку і голлівудський актор Бред Пітт за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Південнокорейський фільм «Паразити» відзначився у Британії, забравши статуетку в номінації «Кращий фільм іноземною мовою».

Велика увага була прикута до вбрання зірок. Кейт Міддлтон прийшла на захід у білій сукні від Alexander McQueen, Шарліз Терон з'явилася на червоній доріжці в яскравій бузковій сукні від Dior, а Скарлетт Йоханссон - в спокусливій сукні рожевого кольору.

Додамо, що багато зірок прийшли на захід в чорних сукнях. Чорний для виходу в світ вибрали актриси Марго Роббі, Емілія Кларк, донька Джонні Деппа Лілі Роуз і дівчина Хоакіна Фенікса Руні Мара.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон з'явилася на червоній доріжці в сукні 8-річної давності: "Вже була в ній на...".

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