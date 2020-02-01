Фото членів королівської сім'ї ніяк не видалиш з інтернету

Бувають випадки, коли наряди королівської сім'ї стають причиною конфузу

Сильний вітер, спека або напівпрозора тканина не грає на руку членам британської королівської сім'ї. Що ж, після таких моментів хочеться сказати, що монарші особи - теж люди і з ними може траплятися різне, як і з простими людьми.

Так, у 2011 році з дружиною британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, стався неприємний конфуз через сильний вітер, пише СтарХит. Герцогиня Кембриджська наділа жовте плаття, спідниця якого підвелася і оголила сідниці.

Дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз, вибрала блакитне плаття, поділ якого підвівся. Жінка притримувала спідницю руками, але папараці вловили цікаві моменти.

Онука Єлизавети II Луїза Віндзор також постраждала під час сильного вітру. Поділ сукні 15-річної дівчинки-підлітка повністю піднявся вгору,всі побачили її трусики.

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, привернула увагу тим, що з'явилася в напівпрозорій спідниці.

А в січні Меган Маркл засвітилася в гольфі з мокрими пахвами. Такий казус викликав бурхливе обговорення в пресі.

Молодша сестра Кейт, Піппа, з'явилася на тенісному матчі в напівпрозорому платті. Наряд хоч і виглядав пристойним, але все-таки підігрів обговорення.

Принцеса Беатріс побувала на публіці у відвертому вбранні. Сукня була майже повністю прозорою. Скандал пронісся повз Беатріс, хоча вона зараз перестала собі дозволяти надягати таке.

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри, як вітер задирає поділ спідниці Кейт, коли вона виходила з машини, і пізніше, коли маленька дівчинка вручала їй букет.

По обличчю видно, як Міддлтон збентежена, в той же час, герцогиня швидко взяла себе в руки і притримала "неслухняну" спідницю.

Елизвета ІІ прийняла важливе рішення, яке стосується принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Королева планує позбавити пару посади послів молоді країн Співдружності.

Послом Гаррі призначили незадовго до його весілля. Пізніше ці обов'язки розділила з ним Меган Маркл.

Подружжя було засмучене рішенням королеви, адже це була їхня улюблена робота.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.