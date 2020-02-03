Голливудский актер Аль Пачино упал во время подъема по красной дорожке

Конфуз произошел с актером во время ежегодной церемонии вручения премии BAFTA. Аль Пачино шел по красной дорожке, не заметил ступеньки и споткнулся об них. Коллеги помогли актеру встать и отвели его в зал. Отмечается, что звезда фильма «Ирландец» просто не заметил ступеньку, поэтому других причин конфуза искать не стоит.

Правда, несмотря на убеждения представителей актера, поклонники все равно обеспокоены состоянием Аль Пачино. Тем более, что звезде уже 79 лет. Добавим, что во время позирования фотографам актер вел себя весело – улыбался и красовался под светом софитов.

Напомним, что 2 февраля в Лондоне прошла 73-я церемония вручения премий от британской киноакадемии. Аль Пачино был одним из номинантов премии. Больше всего наград на церемонии собрала историческая драма «1917» о Первой мировой войне. Эта же картина была признана лучшим фильмом года. Лучшими актерами признали Рене Зеллвегер и Хоакина Феникса. Получил статуэтку и голливудский актер Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в Голливуде». Южнокорейский фильм «Паразиты» отметился в Британии, забрав статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Большое внимание было приковано к нарядам звезд. Кейт Миддлтон пришла на мероприятие в белом платье от Alexander McQueen, Шарлиз Терон появилась на красной дорожке в ярком сиреневом платье от Dior, а Скарлетт Йоханссон - в соблазнительном платье розового цвета.

Добавим, что многие звезды пришли на мероприятие в черных платьях. Черный для выхода в свет выбрали актрисы Марго Робби, Эмилия Кларк, дочка Джонни Деппа Лили Роуз и девушка Хоакина Феникса Руни Мара.

Напомним, что Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в платье 8-летней давности: "Уже была в нем на...".

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