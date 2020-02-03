На "Голос країни-10" прийшов друг юності Тіни Кароль

Зіркові тренери почали набирати свої команди, зокрема Тіна Кароль та Дан Балан. Останні, на думку багатьох, відчувають один до одного більше, ніж симпатію і на прем'єрному ефірі Голосу в 2020 році – Дан Балан ці чутки підтвердив. Про це пише Politeka.net.

Так в рамках відбору – сліпих прослуховувань - на сцену вийшов співак Євген Анішко. Раніше він виступав у групі "4 королі", також запам'ятався дуетом з Лаймою Вайкуле і Тіна Кароль з ним чудово знайома. Як виявилося, в студентські роки Таня Ліберман і Анішко жили в гуртожитку і були хорошими друзями:

«Ми разом починали. Ми разом у гуртожитку пили чаї, ділилися хлібом, за бутербродами один до одного ходили, на конкурси їздили», - сказала Тіна Кароль. Дан Балан, який стояв поруч з виконавицею і ніби навіть приревнував її до старого знайомого – кривився, дивився на неї нібито з підозрою і навіть почав легко пощипувати за талію, а після – поцілував у голову.

Варто відзначити, що Анішко заспівав гучний латино-американський хіт на кастингу і розгорнув до себе крісло саме Дана Балана. А під час свого виступу, Євген довів Дана до того, що той просто не зміг стриматися і почав, схопившись з ногами на своє крісло, запально танцювати.

Коментатори під опублікованим відео пишуть різне, зокрема – про те, що «Каменських багато» на українському ТБ, що Анастасія дуже намагається себе показати і якось виділитися серед зіркових суддів, а також про те, що Кароль і Балан явно «не рівно дихають в бік один одного»:

«Каменських заспівала кілька пісень іспанською , і вже всі іспанські пісні прям "тема" лол»

«Dan Balan:можна я ще трохи помилуюсь тобою? Тіна:ну давай)) Ору з цього)))»

«Тіна - "Не души мене! “. На цьому моменті мене порвало 😂Як Дан примудряється душити жінку не помітно? 😅»

«Дан шукає будь-який привід пощупати Тіну і це факт☝😉»

«Танець Дана = конвульсії+фехтування і море чарівності)))ахах»

Нагадаємо також, Тіна Кароль блищала на прем'єрному в цьому році теле-шоу "Голос країни.

Тіна Кароль позувала у суддівському кріслі проекту і вигляд у неї був, варто відзначити, просто приголомшливий. Шанувальники вже встигли назвати свою улюбленицю в коментарях "богинею", "красунею", "розкішною жінкою" і "чарівною" дамою.

Так на новому, опублікованому знаменитістю кадрі, вона красується в облягаючому білизняному варіанті сукні, текстура тканини якої всіляко виблискувала - ймовірно, це була шкіра лак, або щедро всипане міні-паєтками полотно. Але не на це звернули увагу фолловери артистки - їм сподобалося значне декольте співачки, яке вигідно підкреслило всі переваги жіночної фігури Кароль.

На знімку поп-діва українського шоу-бізу грайливо посміхається, на її обличчі улюблений нею ж варіант мейку - червона помада на вустах, "блідий" тон, виведені стрілки на повіках, волосся артистка вирішила укласти класичною хвилею.

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