Відома українська співачка і учасниця дуету «Время и Стекло» Надя Дорофєєва засвітила ідеальні форми у відвертому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

«Вчора в теплій Одесі був фестиваль Ліги сміху з оновленим складом журі, якщо ви розумієте, про що я…скоро…», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Дорфеева позує у відвертому міні і елегантною курточці, відкривши яку, виставила напоказ розкішне тіло. На це звернули увагу і її прихильники.

«вау», «як завжди – хороша», «ти ж не любиш рожевий. Хм…», «красуня. Посто бомба», «Красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді.

Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. Тим часом шанувальники на фан-акаунті зірки вирішили поділитися, а також вибрати кращі кадри з Надею, зроблені під час відпочинку.

На представленому кадрі співачка позувала у милому салатовому купальнику, причому під час того як робила "планку". Як відомо, навіть під час відпочинку співачка займається собою і підтримує фігуру у формі.

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