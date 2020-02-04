Скандал навколо хворої доньки Любові Успенської отримав продовження

Про це пише видання Стархит.

Любов Успенська заявила, що телевізійники з НТВ насильно змусили Тетяну Плаксіну дати скандальне інтерв'ю.

Нібито у її дочки хронічний шизофреноподібний психоз, вона не віддає звіту своїм діям, і канал скористався цією ситуацією.

"Швидше за все, буде проведена ще одна медична експертиза, яка повинна показати, що дочка Любові Залмановни не могла відповідати за свої слова. Підзахисна має намір вимагати з НТВ 500 тисяч доларів в якості моральної шкоди", – стверджує адвокат королеви шансону.

За інформацією росЗМІ, у Любові Успенської вже встигла попросити вибачення Лера Кудрявцева за скандальний ефір з Тетяною.

"Лера присягнулася, що була не в курсі. У неї, до речі, часто виникають суперечки з продюсерами з приводу сюжетів програми через неспівпадання поглядів. Слова Тані про агресію з боку матері її неприємно здивували. Не знала Кудрявцева і про серйозні психологічні проблеми Плаксіної", – зізнався джерело з оточення телеведучої.

Інший телеведучий Оскар Кучера запевняє, що не знав, хто з гостей буде в студії і спростував чутки про те, що хвору Тетяну Плаксіну насильно тримали під час зйомок.

"Я дізнався, що у нас буде така передача і така тема, коли вже з'явився в студії. До мене, так само як і до Лери, заздалегідь цю інформацію не довели. Прийшов, загримувався – і за десять хвилин до виходу почув, хто у нас буде в гостях. Тетяна сама до нас прийшла, ніхто її не тримав – все ж видно в ефірі. Та й немає у нас таких коштів, щоб тримати людину в заручниках", - зізнався він у коментарі журналістам, передає КП.

Кучера також запевняє, що дочка Любові Успенської сама звернулася до них за допомогою, оскільки Тетяна Плаксіна шукала собі підтримку.

"Як ведучий можу сказати, що чоловік прийшов сам і шукав підтримки. Не всі гості повірили їй і, скажу чесно, у мене теж є сумніви на цей рахунок. Тому що я знаю Любу, і мені здається, вона не та людина, яким її представила донька. Мені здається, Тетяна дійсно нездорова і… важка ситуація, якщо чесно. Наша передача хотіла допомогти їй зробити зуби, зробити обличчя після травми. Ми знайшли хірурга, який погодився зробити це все – канал і передача "Зірки зійшлися" готові оплатити", - підсумував російський шоумен.

Раніше ми розповідали про те, що донька Любові Успенської заявила, що її нібито насильно відправили на лікування в Іспанію і Таїланд, де в неї відібрали мобільні телефони і вона не могла нікому подзвонити.

«Я була абсолютно чиста. А ще до цього помістили в Сербії в психлікарню. Закололи заспокійливими ліками. У мене місячні зупинилися. Я була як овоч. Не могла з ліжка встати», — йшлося в анонсі програми, який був показаний на ростб.

У шоковому стані перебуває і сама Любов Успенська, яка відкинула всі звинувачення у знущанні над дочкою.

"Я шокована... Мене просто обливають брудом, а мою дочку виставляють посміховиськом і бомжихою! Ця дівчинка завжди була і є для мене людиною тонким і чутливим, талановитим... А на екрані я побачила... не свою дочку. Ніколи б не подумала, що вона може таке говорити", - обурюється королева шансону.

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