В американської актриси Шеннен Доерті діагностували рак грудей четвертої стадії

Про це сама актриса розповіла в прямому ефірі шоу «Добрий ранок, Америка». За словами Доерті, рак, з яким вона боролася кілька років тому, повернувся. Тепер у 48-річної актриси діагностували рак IV стадії.

«Через кілька днів або тижнів у мене буде 4 стадія, у мене знову з'явиться рак і тому я тут», - зазначила актриса та заплакала.

Як відомо, в 2015 році в Шеннен Доерті діагностували рак молочної залози. У 2016 році вона перенесла мастектомію, пізніше хіміотерапію та радіотерапію. Після успішного лікування актриса повідомила про ремісію. Однак через кілька років рак знову повернувся.

«Це гірка пігулка, яку можна ковтати різними способами. Я скам'яніла. Я дуже налякана», - зізналася актриса.

Додамо, що Доерті подала в суд на свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейн як тільки дізналася про свою хворобу. За її словами, менеджер неправильно оформив її медичне страхування, через що вона не отримала належного лікування.

Новини про хворобу і судовий розгляд повернули Доерті на сторінки газет, адже зірка «Беверлі Хіллз» і «Зачарованих» («Всі жінки відьми» в українському перекладі) втратила популярність ще на початку 2000-х, коли її звільнили з проекту «Зачаровані», а її персонажа вбили. Доерті стала частіше давати інтерв'ю, з'являтися в різних ток-шоу і на заходах.

В одному з інтерв'ю зірка розповідала, що рак зміцнив її сімейні відносини, вони з чоловіком стали більше цінувати одне одного і менше сваритися. Крім цього вона зрозуміла, наскільки прекрасне життя. Доерті зізналася, що після лікування довго не могла прийняти своє тіло, яке змінилося, але чоловік допоміг їй впоратися з цією проблемою.

Відзначимо, що в 2019 році на екрани повернувся культовий серіал 1990-х «Беверлі Хіллз», в якому до своїх ролей повернулося багато акторів з оригінального серіалу. Шеннен Доерті не тільки повернулася до ролі Бренди Уолш, але і виступила виконавчим продюсером серіалу.

Нагадаємо, що з'явилися фото зі зйомок продовження культового серіалу «Беверлі Хіллз»: «як постаріли».

Як повідомляла Politeka, біда наздогнала сім'ю зірки серіалу «Беверлі-Хіллз»: «З величезним жалем повідомляю…».

Також Politeka писала, що прокляття серіалу «Беверлі-Хіллз» продовжує вбивати: моторошні подробиці.