Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, поділилася новим жарким фото в чорних кольорах

На фото Котова позує на стільці в чорній спідниці і топі з великим розрізом. Волосся Тетяна вирішила залишити розпущеним. На фото можна оцінити ідеальні ноги співачки, які опинилися без взуття. На тлі можна побачити червоні будівлі, трохи рослинності поруч з ними і бруківку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і залишити декілька коментарів:

"Довгонога руда бестія", "Фігурка те, що треба", "Після Тані Котової всі переможниці і поруч не стояли. Як і всі інші переможниці. Тільки може Лопирьова десь поруч валялася, а інші відпочивають", "найкрасивіша міс всесвіт", "Прекрасна Афродіта)))", "Мила кішечка)))".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка й екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Тетяна Котова продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику.

Так, зірка відповідає на запитання шанувальників, супроводжуючи це все спокусливими знімками з відпустки. На одному з них Котова позує в закритому, який підкреслює її «осину» талію. При цьому їй задають питання про вік, на який вона так і не відповіла.

На іншому знімку Котова вирішила приспустити мереживну білизну і показати всім ідеальних «близнят». Як можна помітити, у неї питали, де вона робила операцію на грудях.

Повідомлялося, що екс-ВІА Гра облягла п'яту точку і похвалилася соковитими формами.

«Помічали, як багато у мене пісень про танці: «Давай зі мною», «Танцюй» і «Танцюй, Дівчинка!». Притому, вони створювалися в різний час і з різним настроєм, а все - одно творчість завжди зводиться до нашим інтересам і мироощущениям», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Котова позує в облягаючих шортах-велосипедках і яскравому боді. Доповнює образ зірки бірюзова коротка куртка і поясок. Наряд співачки став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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