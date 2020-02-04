Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, поделилась новым жарким фото в черных цветах

На фото Котова позирует на стуле в черной юбке и топе с большим разрезом. Волосы Татьяна решила оставить распущенными. На фото можно оценить идеальные ноги певицы, которые оказались без обуви. На фоне можно увидеть красные здания, немного растительности рядом с ними и брусчатку. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и оставить несколько комментариев:

"Длинноногая рыжая бестия", "Фигурка то что надо", "После Тани Котовой все победительницы и рядом не стояли. Как и все другие победительницы. Только может Лопырёва где то рядом валялась, а остальные отдыхают", "Самая красивая мисс вселенная", "Прекрасная Афродита)))", "Миленькая кошечка)))".

Ранее мы сообщали, что известная исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

Так, звезда отвечает на вопросы поклонников, сопровождая это все соблазнительными снимками с отпуска. На одном из них Котова позирует в закрытом, который подчеркивает ее «осиную» талию. При этом ей задают вопрос о возрасте, на который она так и не ответила.

На другом снимке Котова решила приспустить кружевное белье и показать всем идеальных «близняшек». Как можно заметить, у нее спрашивали, где она делала операцию на груди.

Сообщалось, что экс-ВИА Гра обтянула пятую точку и похвасталась сочными формами.

«Замечали, как много у меня песен про танцы: «Давай со мной», «Танцуй» и «Танцуй, Девочка!». Притом, создавались они в разное время и с разным настроением, а все - равно творчество всегда сводится к нашим интересам и мироощущениям», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Котова позирует в облегающих шортах-велосипедках и ярком боди. Дополняет образ звезды бирюзовая короткая куртка и поясок. Наряд певицы стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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