Відомий пластичний хірург доктор Джуліан Де Сільва розповів, хто із зірок є еталоном чоловічої краси

Дослідження він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Британський хірург використовував математичні формули і пропорції, щоб визначити, хто із знаменитостей має найбільший відсоток «досконалості». У минулому році він вже робив подібний рейтинг з жінками. Еталоном жіночої краси за його версією стала Белла Хадід.

Серед чоловіків у відповідності з правилом золотого перетину еталоном краси він визнав актора Роберта Паттінсона. За словами хірурга, його зовнішність бездоганна на 92.15%. Стовідсоткову ідеальність Роберт не здобув через тонкі губи – вони отримали лише 82% ідеальності.

Крім переможця, Джуліан Де Сільва також опублікував топ-10 зірок, яких можна назвати еталоном чоловічої краси.

Друге місце з результатом 91.64% ідеальності зайняв Супермен і Відьмак Генрі Кавілл.

Третє місце дісталося голлівудському акторові, колишньому коханому моделі Ірини Шейк Бредлі Куперу.

На четвертому місці з 90,5% ідеальності опинився 56-річний Бред Пітт. Незважаючи на вік Пітт не втрачає свого шарму.

П'ятірку лідерів замикає голлівудська зірка Джордж Клуні. Його ідеальність досягає 89.91%.

«Росомаха» Х'ю Джекман посів шосте місце. Актор отримав 89,6% ідеальності в рейтингу.

На сьомому місці розташувався футболіст і сім'янин Девід Бекхем.

Ідріс Ельба, якого в 2018 році визнали найбажанішим чоловіком світу, посів у рейтингу восьму сходинку. Його ідеальність оцінили в 88%.

Несподівано в рейтинг красенів потрапив чоловік Кім Кардашьян Каньє Уест. Репер має на 87,9% ідеальну зовнішність.

Десятку закриває талановитий актор Райан Гослінг. Його зовнішність ідеальна 87,48%.

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