Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

І практично через місяць після мовчання в Instagram, співачка заявила про своє повернення. При цьому сама Вікторія розкрила причини своєї тривалої відсутності в соціальних мережах. Також Віка зважилася показати пікантні кадри зі своєї відпустки.

Так, цього разу зірка представила серію кадрів, опублікувавши ті в розділі Сторі. Співачка похвалилася пружними формами і природним виглядом під час відпочинку. Зірка позувала у звичайній салатовій майці і з розпущеним мокрими волоссям. На обличчі красуні немає макіяжу і це зовсім не псує співачку, а навпаки - дозволяє нею захоплюватися.

"Разом з появою на моєму телефоні щотижневих звітів про кількість годин, які я проводжу в соціальних мережах, я раптом усвідомила, скільки "реального" часу я заміня "екранним". З одного боку, це частина моєї роботи – бути на виду. З іншого, годинник прокрастинації у стрічці Instagram навряд чи можна назвати ефективним проведенням часу", - заявила Віка кілька днів тому.

Після вона розповіла, що вирішила швидко зібрати валізи і вирушила на райський острів. А коли в черговий раз піймала себе на думці, що замість пальми, розглядає фотографії в стрічці, вирішила провести експеримент – на час відпочинку відмовитися від соціальних мереж.

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