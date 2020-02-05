Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.
Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.
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По завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися і хвалитися кадрами, зробленими в спортзалі.
Зірка позувала в коротенькому бежево-чорному топі, зав'язавши волосся в низький хвіст, а також в яскраво-блакитних шортах. Доповнила свій спортивний лук зірка кислотно-помаранчевими кросівками.
Варто відзначити, за словами самої Анастасії, скинути зайву вагу вона хотіла ще тоді, коли була дитиною – з самого дитинства співачка була досить міцної статури. В одному зі своїх інтерв'ю знаменитість якось зазначила, що з-за зайвої ваги у неї раніше було досить багато комплексів і вона була невпевненою в собі людиною.
При цьому після безлічі зауважень і критики на її адресу, артистка зрозуміла, що так більше тривати не може, і їй пора почати боротися зі своїми проблемами. Схоже, співачці це дійсно вдалося і тепер вона активно демонструє свої «успіхи», показуючи шанувальників змінилася і змарнілу фігуру. Артистка майже весь свій вільний час приділяє догляду за своїм тілом. Це і не дивно, адже вона скинула близько двадцяти кілограмів зайвої ваги.
останнім часом зірка постійно викладає ролики з програми "Тік-Ток", експортуючи їх в Instagram і підігріваючи інтерес до своїх нових пісень.
Для цього зірка не тільки залишає різні посилання в постах в якості реклами, але ще й сама змінює імідж один за іншим, щоб на представлену міні-рекламу було цікаво дивитися.
наприклад, цього разу артистка позувала в одній білизні і поетапно показувала, як одягається для прогулянки в вільний від роботи день.
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