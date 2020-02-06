Алісу Фрейндліх нагородили престижною в Росії премією «Золотий орел»

85-річна актриса отримала нагороду «За внесок у вітчизняний кінематограф». Це спеціальний приз, який вручають щорічно в рамках кінопремії. Зал вітав зірку радянських фільмів стоячи. Під бурхливі оплески їй вручи нагороду.

Фрейндліх була збентежена. За словами актриси, її внесок в кінематограф не такий великий, як внесок кіно в її життя. Вона згадала, що почала зніматися в досить дорослому віці. До цього вона була театральною актрисою.

Не обійшлося без конфузів. Як тільки актриса зайшла за куліси, від її статуетки «Золотого орла» відпало крило. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на свої джерела, Фрейндліх вилаялася.

«От сволочі. Браковану підсунули», – заявила зірка.

Леонід Ярмольник, який перебував за лаштунками, спробував розсмішити артистку, зазначивши, що кожен орел рано чи пізно перетворюється на кульгаву качку. Режисер Валерій Тодоровський, у свою чергу, пообіцяв Фрейндліх купити нову статуетку.

Як відомо, кращим фільмом кінопремії був визнаний скандальний фільм «Текст», в якому були присутні відверті сцени з російською актрисою Христиною Асмус. Кращим телефільмом був визнаний історичний фільм «Годунов».

Кращим актором за версією «Золотого орла» був визнаний Олександр Петров за роль у фільмі «Текст», а кращою актрисою – Вікторія Мірошниченко за роль у фільмі «Дилда».

Аліса Фрейндліх найбільш відома за роллю в радянському фільмі «Службовий роман». Але це не єдина її значуща роль. Вона грала в таких фільмах як «Солом'яний капелюшок», «Д’Артаньян і три мушкетери», «Жорстокий романс».

Актриса тричі була заміжня. У неї є донька Варвара.

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