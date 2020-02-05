Даша здивувала серією фото з дівчатами під час концерту в нічному клубі

Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

останнім часом Дашу все частіше можна помітити на стильних вечорах у ролі ведучої. В цей раз в розділі Сторі артистка похвалилася новим пікантним нарядом разом з дівчатами, з якими виступала але останньому концерті.

Даша брала участь у спеціальному заході, причому у вельми відвертому стилі. Зірка з'явилася в блискучому чорному комбінезоні, підкреслившому її витончені форми.

Не секрет, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників.

А щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама.

«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюбленому догляді за шкірою.

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