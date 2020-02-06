Голлівудська актриса Джулія Робертс засвітила татуювання на попереку

Папараці вдалося потай зняти 52-річну актрису, коли вона відпочивала в Мексиці. На кадрах Робертс одягнена в мініатюрний купальник, який підкреслює прекрасну фігуру Робертс. Коли зірка повернулася спиною до фотографів, вони змогли розгледіти на її попереку татуювання.

Зазначимо, що одного разу в інтерв'ю Еллен ДеДженерес Робертс зізнавалася, що у неї на тілі багато татуювань. За словами актриси, вона набила імена всіх своїх дітей (у Джулії їх троє), а також ініціали чоловіка кінооператора Деніела Модера. Правда, Робертс не зізналася, де саме вона зробила ці татуювання. В іншому інтерв'ю вона розповідала, що зробила тату з ініціалами чоловіка ще до весілля. Він теж зробив собі тату з ініціалами Джулії.

«Ми були хоробрими або ідіотами», - зазначила зірка.

Джулія Робертс широко відома по фільму «Красуня» з Річардом Гіром. Цей фільм зробив з неї зірку. Пізніше Робертс зіграла в десятках мелодрам, комедій і драм. Актриса продовжує активно зніматися донині. Остання її яскрава роль – це роль матері в картині «Повернути Бена». Також Робертс приголомшливо зіграла матір незвичайного хлопчика у фільмі «Диво». До речі, зірка є володаркою премії «Оскар» за головну роль у фільмі «Ерін Брокович».

Цікаво, що Джулія Робертс має не дуже хорошу репутацію. Її називають «красунею з характером». При чому поганий характер ніяк не пов'язаний із зірковою хворобою, тому що його Робертс почала проявляти ще до фільму «Красуня». У 1991 році вона примудрилася посваритися зі Стівеном Спілбергом. Відзначається, що Робертс постійно чимось незадоволена, скаржиться і вередує. Крім цього, вона насилу переносить на знімальному майданчику інших актрис. Подейкують, що перша спільна сцена з Камерон Діас у фільмі "Весілля кращого друга" ледь не закінчилася бійкою.

Нагадаємо, що Джулія Робертс повторила образ з фільму «Красуня» і потрясла ідеальними формами: «через 30 років».

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