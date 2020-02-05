Зірки «Квартал 95» відвідали один з найпопулярніших львівських закладів

Фото дівчат опублікували на офіційній сторінці «Жіночого кварталу» в Instagram, передає Politeka . На фото дві дівчини, серед яких учасниця Жіночого кварталу Анастасія Оруджова, сидять в ресторані-музеї «Арсенал» у Львові. На них надіті паперові фартухи – фішка цього закладу, в якому не дають столових приладів. На фартухах дівчата намалювали великі груди.

«Наочна візуалізація чоловічої уяви. До речі, хто дізнався, де дівчата?», - підписали фото на сторінці.

Зазначимо, що шанувальники артисток миттєво вгадали, в якому місці вони знаходяться. Не дивно, адже цей ресторан один з найпопулярніших у Львові. Крім цього, фолловери посміялися над сміливою витівкою дівчат.

«Оригінально. Хоча б у когось вони будуть», «А про що повинен думати здоровий чоловік при вигляді красивої жінки», «Цікаво, що ж там дають мужикам», - пишуть шанувальники.

За короткий час пост зі Львова набрав понад 3500 лайків. Шанувальники також звернули увагу, що Анастасія Оруджова схудла.

Зазначимо, що «Жіночий Квартал» – це проект студії «Квартал 95», який очолила Олена Кравець. У цьому шоу головні ролі грають жінки, а чоловіки-коміки лише допомагають їм у цьому. У Жіночому кварталі багато співають, танцюють, жартують на жіночі теми. Команда Жіночого кварталу – це 14 дівчат - актрис різних жанрів.

Додамо, що на сторінці Жіночого кварталу часто жартують над учасницями проекту. Все таки гумористичне шоу. Так, нещодавно автори сторінки запостили фото сплячої учасниці шоу, запитавши, як їх шанувальники справляються з бажанням подовше поспати.

Нагадаємо, що зірка Кварталу 95 застигла в непристойній позі для ефектного фото: «це треба бачити».

А ще Politeka писала, що гарнюня-блондинка з 95 Кварталу показала розкішні форми поблизу: найкращий ракурс.

Також Politeka повідомляла, що Олену Кравець з "Квартал 95" застукали за несподіваним заняттям прямо в барі: "Як риба у воді".