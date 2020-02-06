Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною образу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

І практично через місяць після мовчання в Instagram, співачка заявила про своє повернення. При цьому сама Вікторія розкрила причини своєї тривалої відсутності в соціальних мережах. Також Віка зважилася показати перші кадри зі зйомок досить відомої передачі.

На представлених кадрах зірка виглядала досить позитивно і щасливо, артистка була в гірчичного кольору плаття, а доповнила свій образ звичайної укладанням і хусткою з барвистою принтом на шиї.

«Зйомки для нового формату дуже відомої телепередачі 😍 Дивіться вже в березні ✨ на каналі @stbua 👈🏼 Я вже дуже чекаю😊❤️ (На небі вже брезжилась зорька, і в ресторані помітно темніло, а Вікторія Петрівна все ще не вмовкала😂😂😂))))).

P. S: З таким макіяжем і укладанням готова ходити вічно😃! Спасибі», – пише Вікторія під новим постом. Шанувальники в свою чергу не залишилися байдужі і написали безліч коментарів.

Раніше зірка представила серію кадрів, опублікувавши ті в розділі Сторі. Співачка похвалилася пружними формами і природним виглядом під час відпочинку. Зірка позувала у звичайній салатовою майці і з розпущеним мокрими волоссям. На обличчі красуні немає макіяжу і це зовсім не псує співачку, а навпаки - дозволяє нею захоплюватися.

"Разом з появою на моєму телефоні щотижневих звітів про кількість годин, які я проводжу в соціальних мережах, я раптом усвідомила, скільки "реального" часу я заміня "екранним". З одного боку, це частина моєї роботи – бути на виду. З іншого, годинник прокрастинації у стрічці Instagram навряд чи можна назвати ефективним проведенням часу", - заявила Віка кілька днів тому.

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