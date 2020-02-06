Російська артистка українського походження Любов Успенська зізналася, що планує розлучитися з чоловіком

Про це вона повідомила в програмі "Прямий ефір", передає Politeka.net

Любов Успенська повідомила, що розлучається з чоловіком, підприємцем Олександром Плаксиным. За словами Успенської, вона з чоловіком вже більше року не живе разом. Рішення співачка пояснюємо тим, що в родині частились сварки, а чоловік - людина "з чорною енергією".

"Я збираюся подати на розлучення, у нас не все гладко – адже я приховувала, що ми вже рік не живемо разом. Ми часто сварилися, він людина з чорною енергетикою… Починаючи з чотирьох років Тані я хотіла з ним розлучитися, але чоловік шантажував мене, погрожував, що не дасть довідку на виїзд у Росію. Я погодилася на всі його умови, я все життя живу в шантажі", – поділилася Успенська.

Співачка також звинуватила чоловіка в поганому вплив на доньку, нібито він зруйнував їй життя. За словами співачки, Пласкін всіляко потурав примхам дочки Тетяни і тим самим підтримував її шкідливі звички і небезпечні захоплення.

"У мене таке відчуття, що мій чоловік придумав план, щоб мене знищити, довести до могили й забрати все, що в мене є", – заявила Успенська.

Як ми раніше писали, дочка Успенської Тетяна потрапила в аварію восени 2018 року. За офіційними даними, вона впала з велосипеда, в результаті чого пошкодив щелепу. Після декількох хірургічних втручань у неї діагностували зараження крові. Після перенесених травм дівчина впала в депресію. У ЗМІ з'явилися чутки, що насправді не було жодної аварії, а дівчина просто пристрастилася до наркотиків. Саме із-за цих чуток Успенська і звернулася до людей.

Нагадаємо також, Любов Успенська нещодавно заявила, що цілком може вийти заміж за Філіпа Кіркорова.

«Ми друзі, може, ще навіть і поженимся. А чого боятися? Він же любить талановитих. Так що я не проти», - заявила співачка.

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