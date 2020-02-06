Відома українська виконавиця MARUV змусила почервоніти власних передплатників через надмірно-відверті знімки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Куріння небезпечне для вашого здоров'я», - коротко говориться в повідомленні.

На знімках MARUV позує в елегантному червоному платті, з-під якої видніється мереживна білизна. В руках у зірки сигарета. Дівчина елегантно задерла наряд, виставивши напоказ розкішне тіло. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Моя муза!», «Гаряча штучка, як чебурек», «сексі діва!», «вогонь», «шикарна», «боже, як тепер дихати», «шикарна і талановита», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анна Корсун, яку всі знають як MARUV, вирішила поставити запам'ятовується крапку в своєму відпочинку, на тропічному курорті.

Красуня поділилася жарким кадром в "сториз" в Instagram, на якому постала в купальнику жовтого відтінку з "леопардовими плямами". Голубоволосая дівчина позувала поруч зі стіною джунглів, вона повернулася спиною до об'єктиву і вигнулась у спокусливій позі. Для гарячого знімка Аня выпятила розкішну "п'яту точку" - найапетитніші місця нікого не можуть залишити байдужим. Артистка задерла голову назад, взявшись пальцями за волосся. Градус збудження від цього кадру зашкалює.

"Прощай, Балі. Можливо, як-то ще зустрінемося", - написала в соцмережі MARUV.

До цього красуня показала в мережі палку любов у басейні з чоловіком Олександром Корсуном. Так, парочка цілувалася і обіймалася, абсолютно не бентежачись, що їх хто-небудь може побачити. Більш того, Аня вирішила поділитися полум'яними кадрами зі своїми шанувальниками.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа