Відома українська виконавиця MARUV змусила почервоніти власних передплатників через надмірно-відверті знімки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Куріння небезпечне для вашого здоров'я», - коротко говориться в повідомленні.
На знімках MARUV позує в елегантному червоному платті, з-під якої видніється мереживна білизна. В руках у зірки сигарета. Дівчина елегантно задерла наряд, виставивши напоказ розкішне тіло. Це справило фурор серед її шанувальників.
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«Моя муза!», «Гаряча штучка, як чебурек», «сексі діва!», «вогонь», «шикарна», «боже, як тепер дихати», «шикарна і талановита», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, українська співачка Анна Корсун, яку всі знають як MARUV, вирішила поставити запам'ятовується крапку в своєму відпочинку, на тропічному курорті.
Красуня поділилася жарким кадром в "сториз" в Instagram, на якому постала в купальнику жовтого відтінку з "леопардовими плямами". Голубоволосая дівчина позувала поруч зі стіною джунглів, вона повернулася спиною до об'єктиву і вигнулась у спокусливій позі. Для гарячого знімка Аня выпятила розкішну "п'яту точку" - найапетитніші місця нікого не можуть залишити байдужим. Артистка задерла голову назад, взявшись пальцями за волосся. Градус збудження від цього кадру зашкалює.
"Прощай, Балі. Можливо, як-то ще зустрінемося", - написала в соцмережі MARUV.
До цього красуня показала в мережі палку любов у басейні з чоловіком Олександром Корсуном. Так, парочка цілувалася і обіймалася, абсолютно не бентежачись, що їх хто-небудь може побачити. Більш того, Аня вирішила поділитися полум'яними кадрами зі своїми шанувальниками.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа