Дружина прес-секретаря президента РФ Тетяна Навка зворушливо привітала з днем народження свого колегу і партнера на льоду Петра Чернишова

Відома фігуристка і за сумісництвом дружина Дмитра Пєскова Тетяна Навка звернулася до свого колеги з фігурного катання, чоловіка Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова в день його народження, передає Politeka. 6 лютого фігуристу виповнюється 49 років.

З цього приводу Навка опублікувала у своєму Instagram довгий пост, присвячений Петру.

«Мій чудовий друг, моя підтримка на льоду, мій однодумець, талановитий і шалено гарний Петро Чернишов, З Днем Народження!...Рідко можна зустріти настільки світлу людину, яка залишається такою незважаючи ні на що!!...В цей прекрасний день, ми бажаємо тобі міцного здоров'я, величезного щастя, процвітання і благополуччя!!! Ну і, звичайно, найголовніше, щоб Настя одужала! Ми віримо в краще!», - написала фігуристка.

Вона також поділилася спільними фотографіями з Чернишовим, багато з яких були зроблені під час їх виступів у парі. На них фігуристи відображені в сценічних костюмах в процесі виконання складних номерів.

Нагадаємо, до цього ми писали про те, що популярна фігуристка Тетяна Навка разом з чоловіком відвідала день народження співака Дмитра Малікова.

Про це олімпійська чемпіонка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Пост вона супроводила двома знімками. На одному вона стоїть разом з чоловіком, помічником російського президента Дмитром Пєсковим, Дмитром Маліковим і його дружиною. На другому знімку Навка в оточенні подруг, серед яких сестра Інна Малікова.

Зазначимо, що для свята Навка вибрала елегантне чорне плаття з вирізом, яке підкреслює її форми.

«Ювілей прекрасного і неймовірно талановитого людини, Дмитра Малікова! Улюбленець фортуни, молодий, красивий, неймовірно щаслива людина, оточений любов'ю, батьками, дітьми і коханою дружиною!!!», - написала спортсменка, привітавши иполнителя з 50-річним ювілеєм.

Нагадаємо, подругу чоловіка Заворотнюк обложили за життя на широку ногу: "Скромніше треба бути".

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