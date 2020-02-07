Медики роблять все, що можуть

Відомий російський актор Валерій Гаркалін потрапив в лікарню через ускладнення стану здоров'я

Про це інформує телеканал РенТВ.

За інформацією російських ЗМІ, Валерій Гаркалін був госпіталізований в одну з лікарень Москви.

У 65-річної зірки російського кіно раптово почалася задишка, а після госпіталізації медики діагностували у відомого актора пневмонію.

Повідомляється, що Валерій Гаркалін після госпіталізації був розміщений в стаціонарному відділенні.

Варто також відзначити, що російський актор взимку 2019 року вже був госпіталізований через проблеми з легенями. Тоді Валерій Гаркалін опинився в медичному закладі під час гастролей.

Нагадаємо, Валерій Гаркалін відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Ширлі-мирлі", "Конвалія срібляста", "Зупинка на вимогу".

Раніше ми повідомляли про те, що російський актор Валерій Гаркалін не дочекався медиків після того, як йому стало погано посеред вулиці.

«Актор Валерій Гаркалін втік від лікарів у Москві, які намагалися його госпіталізувати. Російський артист проводив час в ресторані на Тверській, коли відчув себе погано. Вийшов на вулицю, самопочуття не покращився, актор впав на землю», - говорилося в повідомленні.

Після цього очевидці викликали чоловікові карету «швидкої». Але її легенда російського кіно Валерій Гаркалін так і не дочекався.

По приїзду бригади відомий різко встав і зник у напрямку свого будинку.

Також ми повідомляли про госпіталізацію відомої російської співачки МакЅим. Як розповіла її продюсер, російська зірка МакЅим залишає велику сцену через проблеми зі здоров'ям.

Вона також додала, що через рішення зірки всі заплановані концерти будуть скасовані, і попросила прихильників з розумінням поставитися до цього.

«В якості невеликого розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакЅим «Відданим» обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом», — резюмувала менеджер співачки МакЅим в своєму Instagram.

Нагадаємо, співачка МакЅим потрапила у жахливу ДТП, лікарі борються за життя

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