Джеремі Мікс, якого назвали "найкрасивішим у світі злочинцем" сьомого лютого відзначив 36-річчя

Чоловік народився в Стоктоні (Каліфорнія, США), пише Рoliteka.net. Батьки Джеремі розлучилися, коли він був ще маленьким.

Мати і брат хлопця мали великі проблеми з законом, при цьому з дитинства Мікса опікала сестра.

Сам Джеремі, як і його родичі, також не був законослухняним.

Чоловік регулярно потрапляв до суду за напади, грабежі, опір арешту, крадіжки і крадіжки особистих даних, за водіння без прав і шахрайство.

У 2014 році авто з Міксом зупинив поліцейський, переплутав його з членом банди. При обшуку правоохоронець виявив марихуану, а в багажнику – цілий арсенал зброї без дозволу.Чоловіка затримали.

Фото Міксу поширилося по мережі, після чого зросла популярність злочинця.

Згодом правоохоронці виклали фото Джеремі на сторінці в «Фейсбуці», за іншими джерелами – на офіційному сайті окружного департаменту поліції. У залі суду кримінальний елемент з'явився вже у статусі зірки Інтернету і отримав статус "найкрасивішого злочинця Америки".

Мати скористалася ситуацією і, відкривши сторінку в Фейсбуці, стала збирати гроші на оплату адвокатів та застави. Джеремі дали два роки тюрми і в березні 2016-го він вийшов умовно-достроково за хорошу поведінку.

Ще за гратами, Міксу надійшли пропозиції від агентств. Незабаром він підписав контракт з модельним агентством Blaze Models. А далі почав працювати з відомим фотографом Джимом Джорданом, засновником White Cross Management.

Зараз шикарний чоловік знімається в кіно і музичних кліпах, зокрема у російської співачки Ольги Бузової на пісню "Wi-Fi". Також він виступає на показах відомих дизайнерів.

Раніше ми писали, що Меліса, стала колишньою дружиною Джеремі, була не в захваті від популярності чоловіка. До речі, вона народила Міксу дитину.

Мікс після звільнення з в'язниці став відвідувати світські тусовки, а в газетах повідомляли, що він кинув дружину заради спадкоємиці мільярдного стану Хлої Грін. Саме після того, як обидва з'являлися на різних заходах, Меліса подала на розлучення.

У минулому році Хлоя народила дитину від Джеремі.

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