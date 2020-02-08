Джереми Микс, которого назвали "самым красивым в мире преступником" седьмого февраля отметил 36-летие

Мужчина родился в Стоктоне (Калифорния, США), пишет Рoliteka.net. Родители Джереми расстались, когда он был еще маленьким.

Мать и брат парня имели большие проблемы с законом, пэтому с детства Микса опекала сестра.

Сам Джереми, как и его родственники, также не был законопослушным.

Мужчина регулярно попадал в суд за нападения, грабежи, сопротивлении аресту, воровстве и краже личных данных, за вождении без прав и мошенничество.

В 2014 году авто с Миксом остановил полицейский, перепутав его с членом банды. При обыске правоохранитель обнаружил марихуану, а в багажнике – целый арсенал оружия без разрешения. Мужчину задержали.

Фото Микса распространилось по сети, после чего выросла популярность преступника.

Впоследствии стражи порядка выложили фото Джереми на странице в «Фейсбуке», по другим источникам – на официальном сайте окружного департамента полиции. В зале суда криминальный элемент появился уже в статусе звезды Интернета и получил статус "Самого красивого преступника Америки".

Мать воспользовалась ситуацией и, открыв страничку в Фейсбуке, стала собирать деньги на оплату адвокатов и залога. Джереми дали два года тюрьми и в марте 2016-го он вышел условно-досрочно за хорошее поведение.

Еще за решеткой, Миксу поступили предложения от агентств. Вскоре он подписал контракт с модельным агентством Blaze Models. А далее начал работать с известным фотографом Джимом Джорданом, основателем White Cross Management.

Сейчас шикарный мужчина снимается в кино и музыкальных клипах, в частности у российской певицы Ольги Бузовой на песню "Wi-Fi". Также он выступает на показах известных дизайнеров.

Ранее мы писали, что Мелисса, ставшая бывшей женой Джереми, была не в восторге от популярности супруга. К слову, она родила Миксу ребенка.

Микс после освобождения из тюрьмы стал посещать светские тусовки, а в газетах сообщали, что он бросил жену ради наследницы миллиардного состояния Хлои Грин. Именно после ого, как оба появлялись на разных мероприятиях, Мелисса подала на развод.

В прошлом году Хлоя родила ребенка от Джереми.

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