Російська акторка Олена Корікова та її колега по виставі Павло Баршаков не змогли потрапити в Україну

Артисти прямували в Україну з виставою «Ідеальний свідок» - ліричною комедією, яку вони планували представити в різних містах України. Однак 6 лютого актори не змогли перетнути український кордон, пише Держприкордонслужба.

Як повідомляє «Українська правда», мова йде про артистів Олену Корікову і Павла Баршакова. Прикордонники з'ясували, що вони незаконно відвідували окупований Росією Крим. Там вони брали участь у зйомках фільму. У зв'язку з цим акторам відмовили у в'їзді в Україну і відправили їх назад в Молдову. Інцидент стався на українсько-молдовському кордоні. Відзначається, що акторам також заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Але, схоже, заборона не зупинила артистів, і вони вирішили спробувати щастя на іншому пункті пропуску. Там їх зупинили через деякий час після першого затримання. Так як артисти вже мали заборону на в'їзд в Україну і спробували порушити рішення Держприкордонслужби, їм виписали штраф і заборонили в'їзд в Україну на 10 років. Таке серйозне покарання пов'язано з тим, що трупа двічі намагалася перетнути кордон.

Зазначимо, що ще двоє росіян з цієї групи не змогли підтвердити мету свого візиту в Україну, тому їм також відмовили у в'їзді. Інші люди, що були в цій групі, відмовилися в'їжджати в країну.

Раніше заборону на в'їзд в Україну отримала російська блогерша Олександра Мітрошина. Заборону на 3 роки дівчині виписали з тієї ж причини – відвідування анексованого півострова. За словами Мітрошиної, співробітник прикордонної служби вів себе дуже ввічливо і спокійно. Дівчина зізналася, що знає, з чим пов'язана заборона, тому претензій і негативу у неї немає.

«Я поважаю закон і сподіваюся, що після цих трьох років зможу повернутися», - написала Мітрошина.

Нагадаємо, що Валерій Сюткін поплатився за висловлювання про Україну.

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