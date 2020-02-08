Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками
Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.
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В цей раз знаменита артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в новому образі і засвітила свій спортивний стиль. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує у вільному, кілька домашньому вбранні.
Вона позувала з природним макіяжем на обличчі, звично вбравшись у зручний одяг, який часто показує в Сторі. Так, артистка позувала в чорній, трохи зім'ятій, кофті з довгим рукавом, які підняла до ліктів, і такого ж відтінку штанях вільного крою на стегнах. Доповнила свій наряд Кароліна теплою шапкою і масивним черевиками.
Причому сам кадр співачка, очевидно, зробила в гримерці. На фото видно, як вона дивиться не в об'єктив, а в бік - роздивляючись букет троянд, що стоїть на столі за її спиною.
Також Кароліна опублікувала фото, на якому позує у вільному, кілька домашньому вбранні.
Вона позувала без макіяжу, звично вбравшись у зручний одяг, яку часто показує в Сторі. Так, артистка позувала у звичайній дутій куртці з дрібним геометричним принтом, темно-сірі джинси і масивні коричневі черевики.
підпису Кароліна заявила: "Сьогодні наш вечір!", очевидно натякаючи на яскравий початок наближаються вихідних. Користувачі мережі в свою чергу не залишилися байдужі і написали безліч різних коментарів.
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